В магазинах могут появиться «российские полки»

В Госдуме готовится к внесению законопроект, обязывающий магазины и маркетплейсы выделять отдельные полки для продукции из России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил РИА «Новости» депутат Алексей Говырин.

«Суть предлагаемого механизма состоит в том, чтобы не просто рекомендовать, а обязать продавцов физически выделять пространство для определённой группы товаров — например, с помощью отдельных стеллажей или яркой маркировки. Предполагается, что потребитель в таком случае легче найдёт продукцию местного производства и производства стран ЕАЭС, а производители получат устойчивый канал сбыта», — объяснил Говырин.

По его словам, обсуждения о создании «российской полки» появились еще в 2023 году. Изначально инициатива касалась только бытовой химии и косметики, но постепенно в план стали вносить изменения. Охват товаров расширили, а концепцию переименовали под «национальную полку», поскольку включили в список производителей из ЕАЭС.

Предполагается, что норма будет действовать один или два года, чтобы рынок адаптировался. После оценки будет принято решение продолжать проект или сворачивать. Причём некоторые сетевые магазины уже начали выделять специальные зоны с отечественной продукцией.

Пока законопроект находится на стадии обсуждения, что позволяет внести правки, которые бы учитывали интересы всех участников рынка.