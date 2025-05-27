«Чрезмерные поборы»: Россиян могут избавить от платного возрата товаров на маркетплейсах

В России предложили отменить плату за возврат товаров на маркетплейсах. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, уже давно требуется законодательное регулирование онлайн-торговли.

«Маркетплейсы — это огромный, быстро растущий рынок, только за прошлый год их обороты выросли на 40%, до девяти триллионов рублей. Эта сфера развивалась стремительно, стихийно, вовлекая миллионы людей. Необходимость её регулирования давно назрела», — указал Миронов в беседе с 360.ru.

Лидер СРЗП отметил, что регулирование законом онлайн-торговли должно обеспечить безопасность и качество товаров для покупателей. Нередко на маркетплейсах попадаются подделки или нелегальная продукция. Кроме того, требуются «чёткие правила игры» в отношениях платформ онлайн-торговли с потребителями и продавцами.

«Зачастую маркетплейсы диктуют свои условия, меняют их как хотят. Яркий пример — плата за возврат товаров, которую взимают с граждан на одном из крупнейших маркетплейсов. Мы считаем, что эта практика противоречит правам потребителей и предлагали её отменить еще в июле 2023 года», — напомнил политик.

Миронов считает, что в скором времени чрезмерные поборы с граждан прекратятся. Парламентарий дополнил, что сейчас Правительство РФ внесло изменения в законодательство, которые предусматривают значительные административные штрафы за все виды нарушений. По словам депутата Госдумы, в РФ следует рассмотреть возможность дифференциации штрафов в зависимости от характера нарушений.