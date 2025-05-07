В России требуют ограничить размер скидок на товары с маркетплейсов
АКОРТ: Большие скидки на маркетплейсах могут привести к закрытию ТЦ
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству Российской Федерации с требованием ограничить маркетплейсы в возможности предоставления скидок на товары в диапазоне от 30 до 50 процентов за счёт собственных средств платформ. Об этом стало известно из публикации в газете «Известия».
Текущую практику высоких скидок АКОРТ расценивает как ценовой демпинг (то есть продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам), что негативно отражается на интересах продавцов, производителей и всей экономики. Подобная стратегия, как сообщили в ассоциации, в конечном итоге может привести к упадку и закрытию небольших и средних офлайн-магазинов, а также крупных торговых центров и гипермаркетов.
Для противодействия этой тенденции предлагается законодательно установить лимит на инвестиции маркетплейсов в снижение цены товаров: не более десяти процентов от их ежегодного оборота. Это означает, что максимальный размер скидки, покрываемой площадкой, будет ограничен десятью процентами, делая невозможными более крупные дисконты за счёт платформы.
Ранее выяснилось, что более половины россиян согласны ждать до месяца, чтобы купить желаемые товары со скидкой. Таковы данные проведенного опроса. Любопытно, что даже при такой готовности к ожиданию, 88% респондентов всё равно приобретают товары и по полной цене.