В России требуют ограничить размер скидок на товары с маркетплейсов

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству Российской Федерации с требованием ограничить маркетплейсы в возможности предоставления скидок на товары в диапазоне от 30 до 50 процентов за счёт собственных средств платформ. Об этом стало известно из публикации в газете «Известия».

Текущую практику высоких скидок АКОРТ расценивает как ценовой демпинг (то есть продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам), что негативно отражается на интересах продавцов, производителей и всей экономики. Подобная стратегия, как сообщили в ассоциации, в конечном итоге может привести к упадку и закрытию небольших и средних офлайн-магазинов, а также крупных торговых центров и гипермаркетов.

Для противодействия этой тенденции предлагается законодательно установить лимит на инвестиции маркетплейсов в снижение цены товаров: не более десяти процентов от их ежегодного оборота. Это означает, что максимальный размер скидки, покрываемой площадкой, будет ограничен десятью процентами, делая невозможными более крупные дисконты за счёт платформы.