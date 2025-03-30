Готовы ждать месяц: Названы товары, которые россияне берут только по скидке

Больше половины россиян готовы прождать месяц, чтобы приобрести некоторые товары по скидке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом товары без скидок покупают 88% участников опроса.

При выборе товара опрошенные в первую очередь обращают внимание на качество, стоимость, срок годности, состав и натуральность. Наличие акций и скидок стоит на втором плане. Бренд, упаковка и страна-производитель вызывают наименьший интерес у покупателей.

88% респондентов готовы приобретать товары без скидок, при этом 57% россиян всегда проверяют наличие акций, но покупают и без них. 77% готовы купить товар без специальных предложений, если он им действительно нужен, а 12% не покупают ничего без скидок.

Существуют товары, которые россияне предпочитают приобретать только со скидкой. Это чёрная и красная икра, креветки, элитный алкоголь, оливковое масло и бытовая химия. Наиболее популярными продуктами, которые покупают во время акций, являются товары повседневного спроса — мясо, птица и колбасы. В этот список также входят молочные продукты, овощи, фрукты, орехи, рыба и дары моря.

66% респондентов сообщили, что тратят больше, чем планировали, если видят привлекательную скидку, или могут использовать накопленные баллы. При этом лишь 7% строго следуют списку покупок. Большинство (84%) никогда не возвращают товар, если находят его дешевле в другом месте. Более половины покупателей (63%) отметили, что самым раздражающим фактором в скидках и акциях являются «фейковые» предложения, когда цену сначала повышают.