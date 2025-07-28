Патриарх Кирилл провёл литургию и возглавил крестный ход в День крещения Руси

В День крещения Руси патриарх Кирилл провёл божественную в Успенском соборе Московского Кремля, после чего был совершён крестный ход с частицами мощей святого Владимира до памятника Крестителю Руси, установленному на Боровицкой площади.

День крещения Руси. Видео © РПЦ

«Сила владимирова крещения подтверждается и тем, с какой злобой — есть такое слово «остервенение» — пытаются враги разрушить созданное им, князем Владимиром, духовное единство нашего народа. Иначе не было бы столь яростных ударов по церкви, стремления разорвать ткань нашей истории, подменить истину ложью, а братство народов Святой Руси — враждой, отчуждением и даже военными действиями», — сказал владыка.

Владимир стоял во главе нашего государства с 978 года ровно 37 лет. Более половины этого срока князь был крещён. Историки отмечают, что православие стало точкой опоры и помогло в объединении русских земель. Праздник стал государственным с 2010 года.