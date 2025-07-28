«Фундамент государственности»: Молодёжь призвали активнее постигать основы православия

Российская молодёжь должна хорошо знать историю Крещения Руси, уверен депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. В беседе с NEWS.ru он призвал активнее обучать молодых людей основам религии.

«Крещение Руси — это не просто исторический факт, это фундамент нашей государственности и культуры. Важно, чтобы подрастающее поколение понимало: православие — это не просто религия, это живая традиция, которая формирует нашу идентичность», — отметил парламентарий.

По его словам, школы, университеты и общественные организации должны рассказывать о значении этого события не как о «сухом уроке истории», а как о начале великого пути, который продолжается по сей день. Кроме того, депутат призвал россиян не оставаться в стороне от праздничных мероприятий и уделять время молитве.