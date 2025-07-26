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26 июля, 10:21

«Возвращаются к Богу»: В России растёт число верующих

Священник Островский: В России растёт число верующих

Девушка в храме. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Девушка в храме. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России растёт число верующих, заявил в эфире своей авторской программы на радио Sputnik священник РПЦ Павел Островский. По его словам, сегодня молодёжь «возвращается к Богу» и проповедует в соцсетях, меняют информационный фон о православии.

«У нас много девчонок, много парней в запрещённых, в том числе, соцсетях проповедуют, меняют информационный фон о православии. Кто говорит о том, что наша молодёжь потеряна — это не так!» — подчеркнул священнослужитель.

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Борис Эльфанд
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