«Возвращаются к Богу»: В России растёт число верующих

В России растёт число верующих, заявил в эфире своей авторской программы на радио Sputnik священник РПЦ Павел Островский. По его словам, сегодня молодёжь «возвращается к Богу» и проповедует в соцсетях, меняют информационный фон о православии.

«У нас много девчонок, много парней в запрещённых, в том числе, соцсетях проповедуют, меняют информационный фон о православии. Кто говорит о том, что наша молодёжь потеряна — это не так!» — подчеркнул священнослужитель.