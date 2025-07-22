«Жить в Боге»: Священник рассказал, как идёт воссоединение душ на небесах

После смерти у человека есть шанс встретиться со своими родственниками на том свете, однако такая встреча возможна только при одном условии, когда при жизни христианин жил «в Боге». Такое разъяснение дал священник РПЦ Александр Овчаренко на вопрос о воссоединении душ усопших после смерти.

«Наша встреча будет иной, не такой, как происходят встречи здесь на земле. Но ещё раз подчёркиваю, что встреча эта может быть только в Боге, только тогда, когда мы действительно обрели его в своей жизни», — пояснил он, цитату приводит дзен-канал « Святые места».

Овчаренко добавил, что желать увидеться с умершими близкими на небесах — это нормальное желание человека, особенно когда люди были очень близки и дружны при жизни. Священник предлагает заранее задуматься о подготовке к такому свиданию. Во-первых, нужно научиться прощать, отпускать обиды на родственников и знакомых, а также самому просить прощения, иначе всё это тяжёлым грузом ляжет на душу даже после смерти. Во-вторых, всегда следует «отпускать» любимого со спокойной душой, если срок его на земле закончился. Провожать в путь к Вечности нужно словами «до встречи», а также молиться и наполнять себя светлыми мыслями о новой встрече уже перед Богом.