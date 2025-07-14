«Бесы бьют где хотят»: Главный священник в зоне СВО предупредил об угрозах России извне и внутри
Священник Василенков перечислил внешние и внутренние угрозы России
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Для России обостряется ситуация на внешнем фронте: Европа не скрывает, что готовится к войне, США готовы начать активную поддержку Украины, зажигается огонь в закавказских республиках. Об этом заявил главный военный священник в зоне СВО, протоиерей Димитрий Василенков.
По его словам, к этому добавляется сложная ситуация внутри страны, в том числе непростая обстановка с мигрантами.
«Бесы бьют где хотят и творят, что задумали, а у нас им ещё и потворствуют внутри страны — как будто и нет войны», — передаёт Военный отдел Московского Патриархата слова священника.
Он отметил, что, несмотря на множество серьёзных проблем, ключевая из них — непонимание того, что главным союзником России является Бог. Только Господь, по словам священника, способен кардинально изменить ситуацию в пользу страны, но для этого необходимо услышать его.
Ранее Военный отдел Московского Патриархата распространил рассказ отца Владимира из Крымской митрополии. Священник поведал о том, как после богослужения, проведенного непосредственно на передовой, к нему обратился российский военнослужащий с просьбой о совершении таинства исповеди. Отец Владимир отметил, что несмотря на неидеальные условия, боец испытывал острую нужду в духовном наставлении и покаянии.