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11 июля, 13:57

«Никогда в жизни не исповедовался»: Боец СВО захотел поговорить со священником на фронте

Боец СВО захотел впервые исповедоваться после богослужения на фронте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV

В телеграм-канале Военного отдела Московского Патриархата поделились историей, рассказанной отцом Владимиром из Крымской митрополии. По его словам, после богослужения на передовой к нему обратился российский солдат с просьбой об исповеди. Несмотря на не самые подходящие условия – исповедь проходила в душной и многолюдной столовой – у бойца возникла потребность в духовной беседе.

Священник рассказал о солдате, который захотел впервые исповедоваться. Видео © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

«Подходит парень и говорит: «Меня так всё это тронуло. Хочется поисповедоваться. Никогда в жизни не исповедовался», — рассказал отец Владимир из Крымской митрополии о случившемся.

Священнослужитель подчеркнул, что этот случай имеет огромную ценность.

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Ранее Life.ru рассказывал историю бойца-язычника, который принял православие прямо на СВО. Молебен был проведён для военнослужащих одного из подразделений в зоне боевых действий. Во время службы все собравшиеся помолились о сохранении жизни и благополучии защитников Отечества.

Полина Никифорова
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