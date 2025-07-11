«Никогда в жизни не исповедовался»: Боец СВО захотел поговорить со священником на фронте
Боец СВО захотел впервые исповедоваться после богослужения на фронте
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В телеграм-канале Военного отдела Московского Патриархата поделились историей, рассказанной отцом Владимиром из Крымской митрополии. По его словам, после богослужения на передовой к нему обратился российский солдат с просьбой об исповеди. Несмотря на не самые подходящие условия – исповедь проходила в душной и многолюдной столовой – у бойца возникла потребность в духовной беседе.
Священник рассказал о солдате, который захотел впервые исповедоваться. Видео © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата
«Подходит парень и говорит: «Меня так всё это тронуло. Хочется поисповедоваться. Никогда в жизни не исповедовался», — рассказал отец Владимир из Крымской митрополии о случившемся.
Священнослужитель подчеркнул, что этот случай имеет огромную ценность.
Ранее Life.ru рассказывал историю бойца-язычника, который принял православие прямо на СВО. Молебен был проведён для военнослужащих одного из подразделений в зоне боевых действий. Во время службы все собравшиеся помолились о сохранении жизни и благополучии защитников Отечества.