«Никогда в жизни не исповедовался»: Боец СВО захотел поговорить со священником на фронте

В телеграм-канале Военного отдела Московского Патриархата поделились историей, рассказанной отцом Владимиром из Крымской митрополии. По его словам, после богослужения на передовой к нему обратился российский солдат с просьбой об исповеди. Несмотря на не самые подходящие условия – исповедь проходила в душной и многолюдной столовой – у бойца возникла потребность в духовной беседе.

Священник рассказал о солдате, который захотел впервые исповедоваться. Видео © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

«Подходит парень и говорит: «Меня так всё это тронуло. Хочется поисповедоваться. Никогда в жизни не исповедовался», — рассказал отец Владимир из Крымской митрополии о случившемся.

Священнослужитель подчеркнул, что этот случай имеет огромную ценность.