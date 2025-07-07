«Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу»: Боец-язычник принял православие прямо на СВО
Боец СВО, исповедующий язычество, вернулся в православие после молебна
Молебен на СВО. Обложка © Telegram/ ОТЕЦ ВИКТОР | О ГЛАВНОМ
Боец специальной военной операции, исповедовавший язычество, принял решение вернуться в православие после участия в коллективном молебне. Об этом в своём телеграм-канале сообщил священник Богоявленского кафедрального собора отец Виктор (Ленок).
По словам отца Виктора, молебен был проведён для бойцов одного из подразделений в зоне боевых действий. Во время службы все собравшиеся помолились о сохранении жизни и благополучии защитников Отечества. После завершения богослужения один из солдат, ранее не принадлежавший к христианской вере, подошёл к священнику с просьбой принять его во Церковь.
«Это было невероятно, только ради этого нужно было приехать на фронт. Дал ему молитвослов, Евангелие, шеврон со Спасителем. На моих глазах исполнились слова Евангелия: «порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу», — рассказывает священнослужитель.
Ранее Life.ru рассказывал о подвиге бойца СВО, который потеряв ногу и зрение, смог эвакуироваться с поля боя. Во время лечения в госпитале военный подал заявку на участие в региональной программе поддержки участников СВО «Время СВОих».