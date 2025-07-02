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Регион
2 июля, 15:55

Боец ВС РФ, потеряв ногу и зрение, чудом сумел эвакуироваться с поля боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Filippov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Filippov

Российский боец с позывным Кузьмич после тяжёлого ранения лишился ноги и зрения, но сумел эвакуироваться с поля боя. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в телеграм-канале.

Кузьмич рассказал, почему пошёл на СВО. Видео © Telegram / Олег Николаев | Чувашия

«В декабре 2024 года Кузьмич получил тяжёлое ранение — лишился ноги и ослеп. Но он не сдался: по указаниям оператора БПЛА, шаг за шагом, он полз к точке эвакуации. Спустя полгода реабилитации бойцу вернули зрение, поставили протез»,написал Николаев.

Глава региона добавил, что во время лечения в госпитале военный подал заявку на участие в региональной программе поддержки участников СВО «Время СВОих».

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Ранее Life.ru рассказывал о другом примере героизма российских военных в зоне СВО. Драматическая история произошла в июле 2024 года, но стала известна только сейчас: молодой военнослужащий, призвавшийся в войска осенью 2022 года, подорвался на мине. Его отец, который отправился вслед за сыном в декабре 2023 года, служил на том же участке фронта. Он отправился на поиски парня в составе эвакуационной группы, нашёл его и вынес из-под обстрела на руках — так ему пришлось пройти около пяти километров.

Юрий Лысенко
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