Боец ВС РФ, потеряв ногу и зрение, чудом сумел эвакуироваться с поля боя

«В декабре 2024 года Кузьмич получил тяжёлое ранение — лишился ноги и ослеп. Но он не сдался: по указаниям оператора БПЛА, шаг за шагом, он полз к точке эвакуации. Спустя полгода реабилитации бойцу вернули зрение, поставили протез», — написал Николаев.

Ранее Life.ru рассказывал о другом примере героизма российских военных в зоне СВО. Драматическая история произошла в июле 2024 года, но стала известна только сейчас: молодой военнослужащий, призвавшийся в войска осенью 2022 года, подорвался на мине. Его отец, который отправился вслед за сыном в декабре 2023 года, служил на том же участке фронта. Он отправился на поиски парня в составе эвакуационной группы, нашёл его и вынес из-под обстрела на руках — так ему пришлось пройти около пяти километров.