Эксклюзив с передовой: Боец ВС РФ успел выскочить из загоревшейся «Буханки» после атаки ВСУ
Боец ВС РФ успел выскочить из загоревшейся «Буханки» после атаки ВСУ
Российские военнослужащие на Харьковском направлении попали под вражескую атаку, и один из бойцов едва успел покинуть машину, оставив застрявший бронеавтомобиль. Видео с места событий Народный фронт передал Life.ru.
Военнослужащие РФ выполняли ЛБЗ на Харьковском направлении. Видео © Life.ru
Военнослужащие группировки «Север» выполняли боевые задачи, продвигаясь к новой позиции. Внезапная атака заставила бойцов быстро реагировать — один из них еле успел выскочить из «Буханки». Оставшийся неподалёку бронеавтомобиль застрял, но после прекращения огня российские солдаты вернулись с подмогой и вытащили его на буксире.
Ранее сегодня стало известно, что российские войска вытеснили украинские подразделения из села Дачное — первого населённого пункта в Днепропетровской области, перешедшего под контроль ВС РФ. Дачное расположено на границе с ДНР, где ранее наши военные до этого освободили сёла Новоукраинка, Ялта и Запорожье.
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