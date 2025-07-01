Эксклюзив с передовой: Боец ВС РФ успел выскочить из загоревшейся «Буханки» после атаки ВСУ

Российские военнослужащие на Харьковском направлении попали под вражескую атаку, и один из бойцов едва успел покинуть машину, оставив застрявший бронеавтомобиль. Видео с места событий Народный фронт передал Life.ru.

Военнослужащие РФ выполняли ЛБЗ на Харьковском направлении. Видео © Life.ru

Военнослужащие группировки «Север» выполняли боевые задачи, продвигаясь к новой позиции. Внезапная атака заставила бойцов быстро реагировать — один из них еле успел выскочить из «Буханки». Оставшийся неподалёку бронеавтомобиль застрял, но после прекращения огня российские солдаты вернулись с подмогой и вытащили его на буксире.