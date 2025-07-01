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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 июля, 08:55

Удар около фабрики Roshen: ВС РФ атаковали военные цели в четырёх регионах Украины

Царёв: ВС РФ нанесли удары по военным целям в четырёх областях Украины

Обложка © Запорожская областная военная администрация (подконтрольная Киеву)

Обложка © Запорожская областная военная администрация (подконтрольная Киеву)

ВС РФ нанесли комбинированные удары по военным целям в четырёх регионах Украины: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях. Об этом в телеграм-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

По его данным, в частности, в Запорожье атакован склад с боеприпасами, а в Покровском Днепропетровской области «Герани» атаковали склады в районе кондитерской фабрики Roshen.

Российская армия разбомбила украинский военный завод в Запорожье
Российская армия разбомбила украинский военный завод в Запорожье

А накануне Вооружённые силы России нанесли удар дроном по зданию военкомата в Кривом Роге, родном городе главы киевского режима Владимира Зеленского. Это вызвало настоящий восторг у простых украинцев.

Александра Вишнякова
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