Удар около фабрики Roshen: ВС РФ атаковали военные цели в четырёх регионах Украины
Царёв: ВС РФ нанесли удары по военным целям в четырёх областях Украины
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ВС РФ нанесли комбинированные удары по военным целям в четырёх регионах Украины: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях. Об этом в телеграм-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.
По его данным, в частности, в Запорожье атакован склад с боеприпасами, а в Покровском Днепропетровской области «Герани» атаковали склады в районе кондитерской фабрики Roshen.