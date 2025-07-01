Удар около фабрики Roshen: ВС РФ атаковали военные цели в четырёх регионах Украины

ВС РФ нанесли комбинированные удары по военным целям в четырёх регионах Украины: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях. Об этом в телеграм-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

По его данным, в частности, в Запорожье атакован склад с боеприпасами, а в Покровском Днепропетровской области «Герани» атаковали склады в районе кондитерской фабрики Roshen.