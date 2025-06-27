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Регион
27 июня, 08:14

Российская армия разбомбила украинский военный завод в Запорожье

Рогов: ВС РФ нанесли ночью массированный удар по военному заводу ВСУ в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Российские военные нанесли массированный по военному заводу в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА «Новости»

«Минувшей ночью нашими войсками был нанесён массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья», — сказал Рогов.

Согласно его заявлению, данный цех использовался Вооружёнными силами Украины для производства и ремонта военной техники.

Новости СВО. Освобождены Новосергеевка и Шевченко, ВСУ откинули от Курской области, военные КНДР готовы наступать на Украине, 27 июня
Новости СВО. Освобождены Новосергеевка и Шевченко, ВСУ откинули от Курской области, военные КНДР готовы наступать на Украине, 27 июня

Ранее сообщалось, что в Киеве и Староконстантинове ночью гремели мощные взрывы. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, этой ночью по Киевской области было нанесено порядка 20 ударов. Основные цели ударов — аэродромы, склады ВСУ, цеха изготовления деталей для морских и воздушных дронов, ракет, цеха сборки.

Наталья Афонина
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