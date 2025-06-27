Российская армия разбомбила украинский военный завод в Запорожье

Российские военные нанесли массированный по военному заводу в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА «Новости»

«Минувшей ночью нашими войсками был нанесён массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья», — сказал Рогов.

Согласно его заявлению, данный цех использовался Вооружёнными силами Украины для производства и ремонта военной техники.