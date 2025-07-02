Боец ВС РФ нашёл в зоне СВО подорвавшегося на мине сына и 5 километров нёс его на руках
Боец из Башкирии нашёл на СВО раненого сына и вынес его из-под огня ВСУ на руках
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Отец вынес раненого сына из-под вражеского огня в зоне СВО. Мужчине пришлось нести его на руках. Эту историю рассказал портал Gorobzor.ru.
Сын был призван осенью 2022 года, а в декабре 2023-го на фронт отправился и его отец. В июле 2024 года молодой боец подорвался на мине при возвращении с задания. Отец, участвовавший в эвакуационной группе, обнаружил тяжелораненого сына и 5 километров нёс его на руках под обстрелом. По данным портала, все участники этой опасной операции остались живы.
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