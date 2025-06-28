Путин пожелал сапёру-добровольцу из Дагестана, чтобы Аллах его хранил

Президент России Владимир Путин пообщался с работником дагестанского молодёжного центра, который ушёл добровольцем на СВО и выучился на сапёра. Глава государства пожелал бойцу, чтобы его «хранил Аллах». Беседа состоялась на церемонии открытия новых молодёжных пространств в российских регионах.

Дагестанец обратился к президенту и рассказал, что до спецоперации трудился педагогом в одной из сельских школ. Осенью 2022 года мужчина отправился в зону СВО в качестве добровольца и стал там сапёром. Он добавил, что выполнял боевые задания в Херсонской и Запорожской областях. Сейчас военнослужащий в отпуске, после которого намерен вновь вернуться на фронт.

«Вы сказали, что вы получили квалификацию сапёра. Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки потому что, как говорят, сапёры только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя. Вы человек наверняка верующий, представитель ислама. Дай Бог, чтобы Аллах вас хранил», — сказал в ответ Путин.

После этого президент добавил, что желает мусульманам, христианам, буддистам, иудеям, чтобы Господь прикрывал их во время боевых действий в зоне СВО. Российский лидер поблагодарил военных за их неоценимый вклад в будущую Победу.