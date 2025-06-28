«Честно вам скажу, маловато»: Путин считает, что студотряды должны зарабатывать больше
Путину показалось недостаточной зарплата в студотрядах размером в 60-70 тысяч
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Зарплата участников студенческих трудовых отрядов показалась президенту РФ Владимиру Путину слишком низкой. Об этом он заявил, услышав на церемонии открытия молодёжных центров в различных регионах России, что командир студотряда из Архангельской области получает 60-70 тысяч рублей в месяц.
Глава государства признался, что такая сумма кажется ему невысокой. Он сравнил это с временами своей молодости, когда он состоял в студотряде и жалованье было более привлекательным.
«Маловато. Честно вам скажу, маловато. Мы работали когда, мы зарабатывали 1-1,5 тыс. рублей за месяц. И тогда, в советское время, это было прилично, потому что «Жигули» стоили 5 тыс. рублей», — сказал российский президент.
Напомним, что президент РФ в видеоформате присоединился к церемонии открытия молодёжных центров в шести регионах страны. Владимир Путин не забыл поздравить россиян с Днём молодёжи, добавив, что этот праздник пропитан энергией юности, надеждами и возможностями.