«Те, на кого стоит равняться»: Путин призвал вовлекать героев СВО в работу с молодёжью

Герои спецоперации должны участвовать в формировании у молодёжи ориентиров и ценностей. Именное такие люди могут стать примером для подрастающего поколения, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе видеоконференции, посвящённой открытию молодёжных центров в различных регионах страны, глава государства отметил, что молодые люди нуждаются в живых образцах для подражания. Он подчеркнул, что вовлечение участников СВО в просветительскую и воспитательную работу поможет укрепить патриотизм и моральные ориентиры среди молодёжи.