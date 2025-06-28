«Те, на кого стоит равняться»: Путин призвал вовлекать героев СВО в работу с молодёжью
Путин призвал вовлекать участников спецоперации в работу с молодым поколением
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Герои спецоперации должны участвовать в формировании у молодёжи ориентиров и ценностей. Именное такие люди могут стать примером для подрастающего поколения, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе видеоконференции, посвящённой открытию молодёжных центров в различных регионах страны, глава государства отметил, что молодые люди нуждаются в живых образцах для подражания. Он подчеркнул, что вовлечение участников СВО в просветительскую и воспитательную работу поможет укрепить патриотизм и моральные ориентиры среди молодёжи.
«Не раз говорил, что считаю чрезвычайно важным, именно таких людей (героев СВО) активно включать в работу с молодёжью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться», — сказал Путин в ходе своей речи на открытии молодёжных комплексов в регионах РФ.
Напомним, что Владимир Путин в видеоформате принял участие в церемонии открытия молодёжных центров в шести регионах нашей страны. Российский лидер также поздравил россиян с Днём молодёжи, отметив, что этот праздник наполнен энергией юности, духом надежды, созидания и новых возможностей.