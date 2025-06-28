Путин поздравил россиян с Днём молодёжи
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём молодёжи и по видеосвязи открыл новые молодёжные центры в регионах. Глава государства также подчеркнул важность роли подрастающего поколения в развитии нашей страны.
«Прежде всего, поздравляю всех с Днём молодёжи. Этот праздник наполнен энергией юности, духом надежды, созидания новых возможностей, устремлён в будущее. Замечательно, что он широко отмечается в нашей стране», — сказал президент.
Путин также добавил, что сегодня российская молодёжь играет огромную и значимую роль в жизни страны.
Ранее с Днём молодёжи россиян поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил уверенность, что сегодняшнее поколение способно добиться успеха и прославить страну достижениями и талантами. Глава столицы также пожелал молодёжи отличного настроения, благополучия и удачи во всех начинаниях.