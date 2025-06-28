Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём молодёжи и по видеосвязи открыл новые молодёжные центры в регионах. Глава государства также подчеркнул важность роли подрастающего поколения в развитии нашей страны.

«Прежде всего, поздравляю всех с Днём молодёжи. Этот праздник наполнен энергией юности, духом надежды, созидания новых возможностей, устремлён в будущее. Замечательно, что он широко отмечается в нашей стране», — сказал президент.

Путин также добавил, что сегодня российская молодёжь играет огромную и значимую роль в жизни страны.