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28 июня, 12:05

Путин поздравил россиян с Днём молодёжи

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём молодёжи и по видеосвязи открыл новые молодёжные центры в регионах. Глава государства также подчеркнул важность роли подрастающего поколения в развитии нашей страны.

«Прежде всего, поздравляю всех с Днём молодёжи. Этот праздник наполнен энергией юности, духом надежды, созидания новых возможностей, устремлён в будущее. Замечательно, что он широко отмечается в нашей стране», — сказал президент.

Путин также добавил, что сегодня российская молодёжь играет огромную и значимую роль в жизни страны.

Путин по видеосвязи открыл молодёжные центры в шести регионах России
Путин по видеосвязи открыл молодёжные центры в шести регионах России

Ранее с Днём молодёжи россиян поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил уверенность, что сегодняшнее поколение способно добиться успеха и прославить страну достижениями и талантами. Глава столицы также пожелал молодёжи отличного настроения, благополучия и удачи во всех начинаниях.

Наталья Афонина
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