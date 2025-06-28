«Вы — будущее страны»: Собянин поздравил россиян с Днём молодёжи
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей России с Днём молодёжи
Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днём молодёжи. Он выразил уверенность, что молодые люди России способны добиться успеха и прославить страну своими достижениями и талантами.
«Молодость — прекрасная пора жизни. Время мечтать и любить, верить в себя, совершать открытия, ставить перед собой высокие цели и достигать их. <…> Друзья, вы — будущее нашей столицы и страны. У вас есть всё для того, чтобы добиться успеха и своим трудом, талантом прославить любимую Отчизну», — написал мэр столицы.
Собянин также отметил, что Москва является центром молодёжной жизни России, мегаполисом образования, науки, культуры и спорта, где «каждый может найти то, что делает человека счастливым». Глава города также пожелал молодёжи отличного настроения, благополучия, целеустремленности и удачи во всех начинаниях.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что молодёжь является важной частью нашей и страны и необходимо сохранить в них историческую память Великой Отечественной войны. Глава государства отметил, что людям нужно помнить о подвиге предков и чтить память.