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28 июня, 08:20

«Вы — будущее страны»: Собянин поздравил россиян с Днём молодёжи

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей России с Днём молодёжи

Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днём молодёжи. Он выразил уверенность, что молодые люди России способны добиться успеха и прославить страну своими достижениями и талантами.

«Молодость — прекрасная пора жизни. Время мечтать и любить, верить в себя, совершать открытия, ставить перед собой высокие цели и достигать их. <…> Друзья, вы будущее нашей столицы и страны. У вас есть всё для того, чтобы добиться успеха и своим трудом, талантом прославить любимую Отчизну», написал мэр столицы.

Собянин также отметил, что Москва является центром молодёжной жизни России, мегаполисом образования, науки, культуры и спорта, где «каждый может найти то, что делает человека счастливым». Глава города также пожелал молодёжи отличного настроения, благополучия, целеустремленности и удачи во всех начинаниях.

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Психолог раскрыл правду о молодёжи: почему они спят до полудня и тратят последние деньги — а вы думали это лень

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что молодёжь является важной частью нашей и страны и необходимо сохранить в них историческую память Великой Отечественной войны. Глава государства отметил, что людям нужно помнить о подвиге предков и чтить память.

Наталья Афонина
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