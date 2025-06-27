Путин: Важно, чтобы молодёжь знала о подвиге предков в годы Второй мировой

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии напомнил о важности сохранения исторической памяти. Он отметил, что в этом году Россия и Белоруссия отмечают 80-летие Великой Победы, и подчеркнул, насколько важно, чтобы молодёжь знала правду о подвиге своих предков в годы Великой Отечественной войны.