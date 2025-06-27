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Регион
27 июня, 09:27

Путин: Важно, чтобы молодёжь знала о подвиге предков в годы Второй мировой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии напомнил о важности сохранения исторической памяти. Он отметил, что в этом году Россия и Белоруссия отмечают 80-летие Великой Победы, и подчеркнул, насколько важно, чтобы молодёжь знала правду о подвиге своих предков в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Владимир Путин отметил, что советский народ смог одержать невероятную Победу в Великой Отечественной войне благодаря традиционным ценностям, а также вере в собственные силы и в свою Родину.

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Марина Фещенко
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