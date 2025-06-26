Украина скатилась до абсолютного позора, когда постаралась забыть героические страницы истории времён Великой Отечественной войны. Об этом сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время приёма граждан.

«К сожалению, в некоторых из мест, которые вы называете (Украина. — Прим. Life.ru), сейчас ситуация изменилась, и о Великой Отечественной войне стараются не вспоминать, что, конечно, является символом абсолютного позора», — уточнил он.