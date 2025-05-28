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Регион
28 мая, 07:52

Путин призвал защитить правду о событиях Великой Отечественной войны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодня крайне важно сохранять правду о Великой Отечественной войне, противостоять искажению исторических фактов и не допускать возвеличивания нацистов и их сторонников. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Обращение Путина к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Видео © Telegram / «Кремль. Новости».

«Сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в победу над гитлеровской Германией, героизировать нацистских преступников и их пособников», — подчеркнул Путин в видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности.

Глава государства напомнил, что в текущем году исполняется 80 лет с момента завершения Второй мировой войны — события, которое коренным образом изменило дальнейший ход мировой истории.

Президент отметил, что опыт объединения стран в борьбе против нацизма и милитаризма, осознание огромной цены, заплаченной человечеством за мир, свободу и право народов самостоятельно определять свой путь развития, позволили сформировать основы послевоенного мироустройства. Он подчеркнул, что именно это стало фундаментом для создания ООН – универсальной и легитимной организации, основанной на нормах международного права, которая помогла преодолеть множество геополитических кризисов.

Путин призвал будущие поколения сохранить правду о Второй мировой войне
Путин призвал будущие поколения сохранить правду о Второй мировой войне

Ранее глава государства предложил создать комиссию РФ и Белоруссии для защиты правды о ВОВ. Её главное предназначение — сплотить гражданские и политические силы, прежде всего молодых людей, для реализации совместных проектов, призванных отстаивать правду истории о Великой Отечественной и Второй мировой войнах и о героических подвигах советского народа.

Никита Никонов
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