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Регион
22 мая, 10:12

Путин призвал будущие поколения сохранить правду о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Современные и будущие поколения обязаны сохранять истину о Второй мировой войне и бороться с проявлениями расизма и ксенофобии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«И мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения», — подчеркнул Путин в обращении к участникам Международной научной конференции, посвящённой Дню спасения и освобождения.

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Ранее на торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы, Путин заявил, что память о событиях Второй мировой войны остаётся для страны ключевым ориентиром. Он также подчеркнул, что Россия не позволит пересматривать итоги войны и прославлять нацизм.

Александра Мышляева
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