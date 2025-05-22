Путин призвал будущие поколения сохранить правду о Второй мировой войне

Современные и будущие поколения обязаны сохранять истину о Второй мировой войне и бороться с проявлениями расизма и ксенофобии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«И мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения», — подчеркнул Путин в обращении к участникам Международной научной конференции, посвящённой Дню спасения и освобождения.