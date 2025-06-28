Путин по видеосвязи открыл молодёжные центры в шести регионах России

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии молодёжных центров в шести регионах страны через видеосвязь. Он также собирается поговорить с представителями молодёжных организаций.

Путин по видеосвязи открывает молодёжные центры в шести регионах России. Видео © Telegram/Кремль.Новости

Это событие приурочено к Дню молодёжи в России. Новые центры будут работать с разными группами молодёжи, включая творческих людей, молодых из исторических регионов, малых городов и сёл, участников Движения первых, бойцов студенческих отрядов и тех, кто нуждается в психологической поддержке.

На встрече молодые люди расскажут президенту, как им помогли возможности в России реализовать свои мечты, поделятся информацией о новых центрах и перспективах, которые они открывают.

Праздничные мероприятия по случаю Дня молодёжи проходят по всей стране. Основные темы праздника — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества. Проходят встречи с героями России, военнослужащими и ветеранами, а также с профессионалами в науке, технологиях, образовании, культуре и искусстве.

Главными местами празднования Дня молодёжи стали молодежные столицы России 2025 года — Омск и Пермь.