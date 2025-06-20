Путин: РФ по показателю безработицы среди молодёжи входит в число лучших в мире

Россия добилась значительного повышения занятости среди молодых людей и входит в число мировых лидеров по низкому уровню безработицы среди молодёжи — он составляет порядка 7,5%. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин о росте занятости среди молодёжи. Видео © Life.ru

«Растёт занятость среди молодых людей, которые только выходят на рынок труда, получают своё первое место работы. По показателю молодёжной безработицы Россия входит в число лучших в мире, у нас она составляет около 7,5%», — отметил глава государства.

Президент сравнил российские показатели с уровнем безработицы среди молодых людей во Франции и Великобритании: там она в два и полтора раза выше: 16% и 11% соответственно. Российский лидер назвал молодёжную безработицу острейшей экономической и социальной проблемой современного мира, но Россия нашла верный путь для её решения и движется по нему.