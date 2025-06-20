Путин: РФ по показателю безработицы среди молодёжи входит в число лучших в мире
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Россия добилась значительного повышения занятости среди молодых людей и входит в число мировых лидеров по низкому уровню безработицы среди молодёжи — он составляет порядка 7,5%. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин о росте занятости среди молодёжи. Видео © Life.ru
«Растёт занятость среди молодых людей, которые только выходят на рынок труда, получают своё первое место работы. По показателю молодёжной безработицы Россия входит в число лучших в мире, у нас она составляет около 7,5%», — отметил глава государства.
Президент сравнил российские показатели с уровнем безработицы среди молодых людей во Франции и Великобритании: там она в два и полтора раза выше: 16% и 11% соответственно. Российский лидер назвал молодёжную безработицу острейшей экономической и социальной проблемой современного мира, но Россия нашла верный путь для её решения и движется по нему.
Также Владимир Путин высказался и об уровне бедности населения и качестве жизни россиян. По его словам, любые технологические новшества и прорывы должны снижать уровень бедности в стране и положительно сказываться на благосостоянии граждан.