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27 июня, 21:40

Путин поздравил выпускников школ и пожелал найти своё призвание

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к выпускникам школ. Он поздравил их с завершением учёбы и пожелал каждому найти своё призвание. Российский лидер подчеркнул важность веры в себя, смелого движения вперёд и установки масштабных целей.

Поздравление Владимира Путина выпускникам школ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В видеообращении он сказал, что этот день особенный и волнует не только выпускников, но также их родных и наставников. Путин отметил, что завершение школы открывает двери в новый, неизвестный этап жизни.

«Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы — кем стать, каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь — в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты», — сказал президент.

Путин добавил, что важно верить в свои силы и помнить, что любой успех обретает смысл, если приносит пользу людям и стране.

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Президент также отметил важную роль учителей. Путин подчеркнул, что теперь, когда школьная пора закончилась, выпускники понимают, сколько труда педагоги вложили в их обучение. Учителя стремились донести необходимые знания, радовались успехам своих учеников и поддерживали их в трудные моменты.

Как сообщал Life.ru, в этом году московский выпускной впервые прошёл на ВДНХ. На площадке собралось более 45 тысяч школьников и педагогов.

Обложка © Life.ru

Лия Мурадьян
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