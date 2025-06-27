Life.ru посетил выпускной на ВДНХ, где столичные подростки празднуют окончание школы

Московский выпускной впервые проходит на ВДНХ, на площадке собралось более 45 тысяч школьников и педагогов. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Празднование городского выпускного для московских школьников проходит на ВДНХ. Видео © Life.ru

Темой праздника стал «Код поколения», каждая площадка отражает ценности современных выпускников: творчество, технологии, самореализацию и осознанный выбор профессии. В этом году для гостей организовано свыше 15 зон с развлечениями, включая креативные мастерские, игровые симуляторы и «Музыкальный оазис» с живыми выступлениями.

Среди хедлайнеров основного концерта — SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik и другие артисты. По словам организаторов, выпускники смогут не только слушать музыку, но и участвовать в создании треков, включая кавер-версии хитов и авторские композиции на основе джингла «Московский выпускной». Кроме того, гостей ждут ночные экскурсии по павильонам ВДНХ и бесплатный вход в музеи до 03:00. Развлекательные зоны будут работать до четырёх утра. Их сменят дискотеки на главной и танцевальной сценах, которые завершатся в шесть утра.