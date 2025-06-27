Life.ru посетил выпускной на ВДНХ, где столичные подростки празднуют окончание школы
Городской выпускной для московских школьников проходит на ВДНХ
Московский выпускной впервые проходит на ВДНХ, на площадке собралось более 45 тысяч школьников и педагогов. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Празднование городского выпускного для московских школьников проходит на ВДНХ. Видео © Life.ru
Темой праздника стал «Код поколения», каждая площадка отражает ценности современных выпускников: творчество, технологии, самореализацию и осознанный выбор профессии. В этом году для гостей организовано свыше 15 зон с развлечениями, включая креативные мастерские, игровые симуляторы и «Музыкальный оазис» с живыми выступлениями.
Среди хедлайнеров основного концерта — SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik и другие артисты. По словам организаторов, выпускники смогут не только слушать музыку, но и участвовать в создании треков, включая кавер-версии хитов и авторские композиции на основе джингла «Московский выпускной». Кроме того, гостей ждут ночные экскурсии по павильонам ВДНХ и бесплатный вход в музеи до 03:00. Развлекательные зоны будут работать до четырёх утра. Их сменят дискотеки на главной и танцевальной сценах, которые завершатся в шесть утра.
Ранее исследование показало, что треть школьников планирует отмечать выпускной в школе, 29% — в ресторанах, 17% — на природе. Средний бюджет праздника — около 19 тысяч рублей. Вопреки непростой экономической ситуации, многие семьи продолжают тратить огромные суммы. По словам эксперта Андрея Генерозова, наблюдается усиливающееся социальное неравенство: финансовые возможности родителей существенно разнятся, что отражается на их покупательской способности и уровне экономии.
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