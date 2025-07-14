«Болезнь души»: В РПЦ рассказали, кому молиться от выгорания на работе

В современном мире многие сталкиваются с выгоранием на работе — усталостью, раздражением и ощущением, что силы на исходе. Священник и руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал Life.ru, как с помощью молитвы можно справиться с этим состоянием.

Выгорание на работе — это современная болезнь общества и, в первую очередь, болезнь души. Соответственно подходить к нему стоит с молитвой и обращением к святоотеческому духовному опыту. Ведь работа — это не только источник дохода, но и служение Богу и людям, если выполняется честно и с любовью. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Священнослужитель советует молиться перед иконами Пресвятой Богородицы, например, «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Молясь перед этими иконами, можно попросить Матерь Божию смягчить не только злые сердца окружающих, но и ваше собственное сердце, уставшее и ожесточившееся от работы. Также Береговой рекомендует обращаться к святителю Николаю Чудотворцу за терпением и поддержкой, святому Иоанну Кронштадтскому — за укрепление духа, а также своему Ангелу Хранителю, который помогает справиться с унынием и искушением.

«Об успехах на работе молиться, конечно, Господу нашему Иисусу Христу. Главное — просить не о богатстве и славе, а о помощи в исполнении долга, о мудрости и терпении. Просите, чтобы Господь направлял ваши труды во благо, а не во вред», — отметил священник.

При выборе святых для молитвы можно ориентироваться на профессиональную сферу: бухгалтеры могут обращаться к апостолу Матфею, бывшему мытарем (сборщиком податей), а медицинские работники — святителю Луке Крымскому, который был хирургом.

Просить об отсутствии сложностей — не совсем христианский подход. Испытания и трудности нужны для укрепления веры и духовного роста. Следует молиться о даровании терпения, смирения и мудрости в принятии решений, а также о даровании любви к труду. Кроме того, важно заботиться не только о работе, но и о себе, находить время для отдыха, молитвы и общения с близкими, чтобы поддерживать душевное равновесие.

«Крайне важно помнить, что молитва — это не волшебная таблетка, которая мгновенно решит все ваши проблемы. Это средство для укрепления духа, для поиска мира и утешения в Боге. Работая честно и с любовью, молясь и уповая на помощь Божию, вы обязательно сможете преодолеть трудности и найти радость в своём труде!» — заключил Береговой.