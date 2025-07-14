«Болезнь души»: В РПЦ рассказали, кому молиться от выгорания на работе
Священник Береговой: Выгорание на работе является болезнью общества и души
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В современном мире многие сталкиваются с выгоранием на работе — усталостью, раздражением и ощущением, что силы на исходе. Священник и руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал Life.ru, как с помощью молитвы можно справиться с этим состоянием.
Выгорание на работе — это современная болезнь общества и, в первую очередь, болезнь души. Соответственно подходить к нему стоит с молитвой и обращением к святоотеческому духовному опыту. Ведь работа — это не только источник дохода, но и служение Богу и людям, если выполняется честно и с любовью.
Священнослужитель советует молиться перед иконами Пресвятой Богородицы, например, «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Молясь перед этими иконами, можно попросить Матерь Божию смягчить не только злые сердца окружающих, но и ваше собственное сердце, уставшее и ожесточившееся от работы. Также Береговой рекомендует обращаться к святителю Николаю Чудотворцу за терпением и поддержкой, святому Иоанну Кронштадтскому — за укрепление духа, а также своему Ангелу Хранителю, который помогает справиться с унынием и искушением.
«Об успехах на работе молиться, конечно, Господу нашему Иисусу Христу. Главное — просить не о богатстве и славе, а о помощи в исполнении долга, о мудрости и терпении. Просите, чтобы Господь направлял ваши труды во благо, а не во вред», — отметил священник.
При выборе святых для молитвы можно ориентироваться на профессиональную сферу: бухгалтеры могут обращаться к апостолу Матфею, бывшему мытарем (сборщиком податей), а медицинские работники — святителю Луке Крымскому, который был хирургом.
Просить об отсутствии сложностей — не совсем христианский подход. Испытания и трудности нужны для укрепления веры и духовного роста. Следует молиться о даровании терпения, смирения и мудрости в принятии решений, а также о даровании любви к труду. Кроме того, важно заботиться не только о работе, но и о себе, находить время для отдыха, молитвы и общения с близкими, чтобы поддерживать душевное равновесие.
«Крайне важно помнить, что молитва — это не волшебная таблетка, которая мгновенно решит все ваши проблемы. Это средство для укрепления духа, для поиска мира и утешения в Боге. Работая честно и с любовью, молясь и уповая на помощь Божию, вы обязательно сможете преодолеть трудности и найти радость в своём труде!» — заключил Береговой.
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