Священник РПЦ Плохов объяснил, чем грозит кремация с точки зрения церкви

Русская православная церковь не одобряет кремацию умерших, предпочитая традиционное захоронение в земле. Об этом напомнил председатель миссионерского отдела Курганской епархии, иерей Алексей Плохов.

«Сжигание покойников распространено у языческих народов, потому что для них человеческое тело — это темница души, грубая оболочка, от которой нужно избавиться», — цитирует собеседника «ФедералПресс».

Плохов сослался на общецерковный документ «О христианском погребении усопших» (2015 год), в котором кремация рассматривается как нежелательная практика. Христианство видит в теле храм Божий, который не должен быть уничтожен. Допускается кремация лишь в исключительных обстоятельствах, когда захоронение в землю невозможно по объективным причинам или запрещено законом. При этом даже в таких случаях рекомендуется захоронить прах в земле.

Если же люди по незнанию провели кремацию, священник советует обратиться в церковь для проведения отпевания, чтобы соблюсти необходимые религиозные обряды и проявить заботу об умершем.