Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 15:14

Священник РПЦ Плохов объяснил, чем грозит кремация с точки зрения церкви

Священник: Кремация является нежелательной практикой, ведь тело — это храм Божий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Русская православная церковь не одобряет кремацию умерших, предпочитая традиционное захоронение в земле. Об этом напомнил председатель миссионерского отдела Курганской епархии, иерей Алексей Плохов.

«Сжигание покойников распространено у языческих народов, потому что для них человеческое тело — это темница души, грубая оболочка, от которой нужно избавиться»,цитирует собеседника «ФедералПресс».

Плохов сослался на общецерковный документ «О христианском погребении усопших» (2015 год), в котором кремация рассматривается как нежелательная практика. Христианство видит в теле храм Божий, который не должен быть уничтожен. Допускается кремация лишь в исключительных обстоятельствах, когда захоронение в землю невозможно по объективным причинам или запрещено законом. При этом даже в таких случаях рекомендуется захоронить прах в земле.

Если же люди по незнанию провели кремацию, священник советует обратиться в церковь для проведения отпевания, чтобы соблюсти необходимые религиозные обряды и проявить заботу об умершем.

Эколог пришёл в ужас от нового тренда на похороны со смыванием в канализацию
Эколог пришёл в ужас от нового тренда на похороны со смыванием в канализацию

Ранее Life.ru рассказал, что на ритуальном рынке появилась новая услуга — усопших превращают в булыжники. Делается это для того, чтобы захоронить прах в живописных местах. Проститься и оставить камень можно в любой точке мира. Бизнесмены уверены, что это станет отличной альтернативой традиционным урнам для праха.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar