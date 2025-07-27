Священник РПЦ Плохов объяснил, чем грозит кремация с точки зрения церкви
Священник: Кремация является нежелательной практикой, ведь тело — это храм Божий
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Русская православная церковь не одобряет кремацию умерших, предпочитая традиционное захоронение в земле. Об этом напомнил председатель миссионерского отдела Курганской епархии, иерей Алексей Плохов.
«Сжигание покойников распространено у языческих народов, потому что для них человеческое тело — это темница души, грубая оболочка, от которой нужно избавиться», — цитирует собеседника «ФедералПресс».
Плохов сослался на общецерковный документ «О христианском погребении усопших» (2015 год), в котором кремация рассматривается как нежелательная практика. Христианство видит в теле храм Божий, который не должен быть уничтожен. Допускается кремация лишь в исключительных обстоятельствах, когда захоронение в землю невозможно по объективным причинам или запрещено законом. При этом даже в таких случаях рекомендуется захоронить прах в земле.
Если же люди по незнанию провели кремацию, священник советует обратиться в церковь для проведения отпевания, чтобы соблюсти необходимые религиозные обряды и проявить заботу об умершем.
Ранее Life.ru рассказал, что на ритуальном рынке появилась новая услуга — усопших превращают в булыжники. Делается это для того, чтобы захоронить прах в живописных местах. Проститься и оставить камень можно в любой точке мира. Бизнесмены уверены, что это станет отличной альтернативой традиционным урнам для праха.