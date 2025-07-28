«Я был зверь, а стал человек»: В РПЦ рассказали, какие чудеса происходят с прихожанами во время крещения

Потому что в крещении человеку прощаются все грехи за всю жизнь, он заново обновляется, то есть он умирает для старой жизни. Князя Владимира мы сегодня вспоминаем, который тоже говорил: «Я был зверь, а стал человек». Я тоже замечал, что у людей после крещения даже лицо меняется, оно становится светлым, чистым. И люди после крещения ходят, мне сами рассказывали, как на крыльях.