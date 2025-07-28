«Я был зверь, а стал человек»: В РПЦ рассказали, какие чудеса происходят с прихожанами во время крещения
Иерей Конюхов: У взрослых людей при крещении меняется даже лицо
28 июля православные христиане отмечают важный праздник — Крещение Руси. В этот день мы вспоминаем великого князя Владимира, который своей верой и решительностью изменил историю нашей страны. Life.ru расспросил священников: а какие чудеса происходят во время таинства крещения у прихожан?
Иерей, священник Русской православной церкви Николай Конюхов рассказал, что сильнее всего меняются взрослые, решившие покреститься. Они приходят в церковь уже осознанно, и даже сами священники по-особенному переживают такое таинство.
Потому что в крещении человеку прощаются все грехи за всю жизнь, он заново обновляется, то есть он умирает для старой жизни. Князя Владимира мы сегодня вспоминаем, который тоже говорил: «Я был зверь, а стал человек». Я тоже замечал, что у людей после крещения даже лицо меняется, оно становится светлым, чистым. И люди после крещения ходят, мне сами рассказывали, как на крыльях.
Какие-либо чудеса во время крещения тяжело заметить, потому что само крещение — это чудо проявления веры. Одно из частых «чудес», которое замечают все присутствующие на крещении, — когда я беру ребёнка на руки, он в большинстве случаев прекращает плакать. Был случай, когда ребёнок во время крещения схватил свечку, но при этом чудесно не обжёгся. Те, кого крестят в 2–3 года, практически сразу после крещения начинают хорошо говорить, хотя до этого плохо общались.
Савастьянов рассказал ещё про один случай, когда девочка 7–8 лет сама договорилась о таинстве крещения, а потом сама или с бабушкой ходила в храм. Но главное чудо — это чудо проявления веры, которое особенно заметно на взрослых, осознанно пришедших к вере, добавил иерей.
Кстати, священник Конюхов объяснил, что для взрослых таинство проводится максимально комфортно и деликатно. Обнажаться никому не нужно: крестят в купальных костюмах, за ширмой, а после крещения надевают крестильную рубаху, чтобы «избежать неловкостей и сосредоточиться именно на духовном смысле».