Шоколад — нет, мясо — да! Кинолог объяснил, почему собака не может стать вегетарианцем
Кинолог Голубев призвал не превращать своих собак в вегетарианцев
Собаки любят мясо. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В последние годы наблюдается тенденция среди владельцев собак переводить питомцев на вегетарианское или даже веганское питание, проецируя на них собственные привычки и образ жизни, включая пищевые предпочтения. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он призвал не совершать этих ошибок, поскольку люди и собаки — разные биологические виды.
«Как нельзя из любви к своему питомцу кормить его со своего стола пирожными и шоколадом, так и нельзя делать из него вегана», — подчеркнул собеседник РИАМО.
Он отметил, что собаки — хищники. Это подтверждается строением их зубов, коротким кишечником и высокой кислотностью желудка, необходимыми для переваривания животных белков. У них мало амилазы, которая позволяет переваривать растительную пищу в периоды отсутствия животного белка. Однако растительные белки не содержат всех необходимых аминокислот, а их недостаток может привести к проблемам со здоровьем.
Эксперт добавил, что если владелец категорически не переносит вид мяса, то можно выбрать готовые корма в упаковке. На рынке представлены корма как с содержанием животных и птичьих белков, так и на основе рыбы и яиц. Более того, появились корма на основе белка насекомых с добавлением необходимых ингредиентов, которые обеспечивают потребности собак в белках нерастительного происхождения и могут использоваться постоянно.
