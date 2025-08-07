Шоколад — нет, мясо — да! Кинолог объяснил, почему собака не может стать вегетарианцем

В последние годы наблюдается тенденция среди владельцев собак переводить питомцев на вегетарианское или даже веганское питание, проецируя на них собственные привычки и образ жизни, включая пищевые предпочтения. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он призвал не совершать этих ошибок, поскольку люди и собаки — разные биологические виды.

«Как нельзя из любви к своему питомцу кормить его со своего стола пирожными и шоколадом, так и нельзя делать из него вегана», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Он отметил, что собаки — хищники. Это подтверждается строением их зубов, коротким кишечником и высокой кислотностью желудка, необходимыми для переваривания животных белков. У них мало амилазы, которая позволяет переваривать растительную пищу в периоды отсутствия животного белка. Однако растительные белки не содержат всех необходимых аминокислот, а их недостаток может привести к проблемам со здоровьем.