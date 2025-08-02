Сатанистка* из Подмосковья превратила жизнь соседей в ад, отказываясь выгуливать собак

В квартире на Садовом проезде подмосковного города Бронницы 35-летняя неадекватная женщина содержит собак, которых не выгуливает уже восемь лет. Животные справляют большую и малую нужду дома. Моча заливает квартиры соседей, весь подъезд «благоухает» от запаха экскрементов, а тараканы лишь усиливают тотальную антисанитарию.

Жизнь людей фактически превращена в ад душевно больным человеком. По утверждению соседей, из её квартиры регулярно доносится не только собачий вой, но и вопли, женщина якобы призывает Сатану*. Об этом рассказала одна из местных жительниц Анастасия Виноградова.

«Круглосуточный вой собак, невыносимая вонь распространяется из окон и дверей этой нерадивой собачницы. Полная антисанитария, тараканы бегут по всему дому, в подъезде валяются экскременты, моча протекает в несколько квартир по стенам и потолку», — отметила собеседница 360.ru.

По её словам, собачница на все попытки договориться реагирует агрессивно. Родственники вовсе не собираются вмешиваться, они давно разъехались от женщины. Администрация города, полиция и управляющая компания бездействуют, несмотря на многочисленные обращения, пожаловалось соседка неадекватной дамы.

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