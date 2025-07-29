Москвичка с 25-ю кошками и горами мусора в квартире воюет с соседями

Жители дома на улице Нижней Первомайской в Москве сталкиваются с неприятностями. Они терпят запах аммиака, груды мусора и нашествие тараканов. Всё это происходит из-за соседки Светланы, у которой за пять лет накопилось более 25 больных кошек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Квартира в Москве с 25-ю кошками и горами мусора. Видео © Telegram / Mash

Светлана начала копить мусор с 2020 года. Она привозила хлам с улицы и оставляла его в квартире. В 2024 году ситуация ухудшилась — женщина привезла пару больных кошек, о которых не заботилась. За полтора года число животных увеличилось. В результате квартира превратилась в свалку: десятки больных кошек, горы мусора, тараканы и неприятный запах мешают всем соседям. Жители подали жалобы в Роспотребнадзор, управляющую компанию и к участковому. Однако это не изменило ситуацию.

Весной 2025 года Светлана решила написать в местный центр, чтобы разместить своих 25 кошек. Но специалисты не смогли помочь, поскольку животные оказались истощёнными и болели. Часть кошек умерла. Тогда начали искать волонтёров, чтобы спасти хотя бы беременных и некастрированных животных. Соседи активно подключились к помощи, приносят корм и средства. Однако Светлана открывает дверь далеко не всем из-за давления, которое она ощущает.