В Калининградской области спасли пса, провалившегося в глубокий колодец

Сотрудники МЧС России спасли бернскую овчарку, провалившуюся в колодец во время прогулки с хозяйкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Видео © Telegram / МЧС Калининградской области

В Немане крупный пёс упал в колодец во время прогулки. Хозяйка, обнаружив питомца в западне, сразу обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники пожарно-спасательной части №16 закрепили на собаке тросы и вручную извлекли её из ловушки.

Фото © Telegram / МЧС Калининградской области

По данным ведомства, падение не причинило животному вреда.