Рыжик спасён: Девушки зонтиком вытащили тонувшего в петербургских каналах котёнка
Mash на Мойке: В Петербурге девушки выловили оказавшегося в воде котёнка
В Санкт-Петербурге девушки спасли рыжего котёнка, тонущего в Крюковском канале. Подруги проплывали на катере, когда увидели барахтающееся в воде живоное. Видео публикует телеграм-канал «Mash на Мойке».
Девушки спасают котёнка. Видео © Telegram/ Mash на Мойке
В спасательной операции девушкам помог зонтик. Благодаря их быстрой реакции и слаженным действиям, им удалось вовремя выловить малыша из воды. Рыжего котёнка достали из воды и передали людям на берегу.
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Обложка © Telegram/ Mash на Мойке