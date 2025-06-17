Рыжик спасён: Девушки зонтиком вытащили тонувшего в петербургских каналах котёнка

В Санкт-Петербурге девушки спасли рыжего котёнка, тонущего в Крюковском канале. Подруги проплывали на катере, когда увидели барахтающееся в воде живоное. Видео публикует телеграм-канал «Mash на Мойке» .

В спасательной операции девушкам помог зонтик. Благодаря их быстрой реакции и слаженным действиям, им удалось вовремя выловить малыша из воды. Рыжего котёнка достали из воды и передали людям на берегу.

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