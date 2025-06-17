ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 09:55

Рыжик спасён: Девушки зонтиком вытащили тонувшего в петербургских каналах котёнка

Mash на Мойке: В Петербурге девушки выловили оказавшегося в воде котёнка

В Санкт-Петербурге девушки спасли рыжего котёнка, тонущего в Крюковском канале. Подруги проплывали на катере, когда увидели барахтающееся в воде живоное. Видео публикует телеграм-канал «Mash на Мойке».

Девушки спасают котёнка. Видео © Telegram/ Mash на Мойке

В спасательной операции девушкам помог зонтик. Благодаря их быстрой реакции и слаженным действиям, им удалось вовремя выловить малыша из воды. Рыжего котёнка достали из воды и передали людям на берегу.

Пушистые друзья старейшей сотрудницы Эрмитажа оказались никому не нужны после её смерти
Пушистые друзья старейшей сотрудницы Эрмитажа оказались никому не нужны после её смерти

Ранее Life.ru сообщал, что кот Бурак, приплывший в Россию из Стамбула, обрёл дом. Его возьмёт к себе сотрудница таможни. Коту пришлось пожить три месяца в таможенной зоне, пока на него оформляли документы. Зато теперь у него есть ветеринарный паспорт.

Обложка © Telegram/ Mash на Мойке

Полина Никифорова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar