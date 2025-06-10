Пушистые друзья старейшей сотрудницы Эрмитажа оказались никому не нужны после её смерти

После смерти старейшей сотрудницы Эрмитажа Марты Крыжановской в её квартире остались два кота, которые провели с ней все последние дни жизни. Теперь пушистики оказались без заботы и внимания. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Крыжановская написала несколько научных трудов и сотни статей о средневековых замках, соборах и искусстве резьбы по кости. Однако одни из главных её богатств находились дома — два котика, оставшиеся без хозяев. Родственники отказались от животных, а волонтёр, помогавший Марте Яновне, не смог взять их к себе.

Коты Марты Крыжановской. Фото © Telegram / «Mash на Мойке»

Одного из котов зовут Твистер — ему около восьми лет. Он умный и красивый, любит общаться и активно отвечает на вопросы. Второй кот, Мистер, старше — ему 15 лет. Он тихий, ласковый и спокойный. Крыжановская даже написала детскую книгу «Мистер Блэк», где рассказывается о приключениях этого пушистика в Эрмитаже.

Кстати, 8 июня отмечался Всемирный день петербургских котов и кошек. В Эрмитаже по этому поводу пообещали предоставить пушистым дополнительные порции комплиментов, но не угощений, так как у них диета. К тому же, 31 мая отмечался День Эрмитажного кота и четвероногие несколько утомились от празднования.

Всемирный день петербургских котов и кошек учреждён в 2005 году группой художников «Митьки». Поводом для него стала установка на карнизе их мастерской скульптуры кошки Тишки Матроскиной. День Эрмитажного кота впервые проводился в 1998 году, а с 2005 года проводится регулярно. При этом история музейных пушистиков берёт своё начало в XVIII веке, когда, согласно преданию, Пётр I поселил в Зимнем дворце привезённого из Голландии кота. Затем его дочь, императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов», в котором приказала «сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей».