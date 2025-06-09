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9 июня, 11:21

На 96-м году жизни скончалась искусствовед Эрмитажа Марта Крыжановская

Марта Крыжановская. Обложка © Пресс-служба Эрмитажа

Марта Крыжановская. Обложка © Пресс-служба Эрмитажа

В Санкт-Петербурге скончалась выдающийся искусствовед, кандидат наук и заслуженный работник культуры России Марта Яновна Крыжановская, посвятившая Эрмитажу 60 лет своей жизни. Она была несравненным знатоком западноевропейского прикладного искусства. О смерти сообщает Mash на Мойке.

Её научное наследие включает фундаментальные труды по средневековой архитектуре и искусству резной кости, сотни публикаций, которые стали настольными книгами для нескольких поколений исследователей. Жизнь Марты Яновны – пример истинного мужества и преданности делу. Пережив эвакуацию из блокадного Ленинграда в Ташкент, она вернулась в родной город и всю послевоенную эпоху посвятила служению искусству. Её работы о готических замках и соборах Европы остаются непревзойдёнными по глубине анализа.

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Юрий Лысенко
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