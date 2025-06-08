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8 июня, 14:25

Названа причина смерти 43-летней художницы Анны Жёлудь

43-летняя художница Анна Жёлудь скончалась от остановки сердца

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Художница Анна Жёлудь скончалась от остановки сердца, сообщает RG.ru со ссылкой на «Artузел». При этом в творческой среде возникли предположения о добровольном уходе художницы из жизни. Некоторые её коллеги намекают на возможный суицид, отмечая, что Анна перед смертью резко прекратила общение с близкими.

«По болезни у нас всегда сразу пишут диагноз стандартно. А она лежала в спешл больницах…», — уверяют знакомые Жёлудь.

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Напомним, художница Анна Жёлудь умерла в 43 года. За годы работы в современном искусстве она завоевала признание, получив престижные награды и номинации. Значимыми событиями в её карьере стали участие в 53-й Венецианской биеннале (2009), выставка в «Гараже» в рамках проекта «Новый декор», и показ её произведений в стенах Русского музея.

Александра Мышляева
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