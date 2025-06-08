Названа причина смерти 43-летней художницы Анны Жёлудь

Художница Анна Жёлудь скончалась от остановки сердца, сообщает RG.ru со ссылкой на «Artузел». При этом в творческой среде возникли предположения о добровольном уходе художницы из жизни. Некоторые её коллеги намекают на возможный суицид, отмечая, что Анна перед смертью резко прекратила общение с близкими.

«По болезни у нас всегда сразу пишут диагноз стандартно. А она лежала в спешл больницах…», — уверяют знакомые Жёлудь.