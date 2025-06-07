28-летняя «Мисс Эквадор» Мария Аргуэлло умерла накануне своей свадьбы

Участница конкурса «Мисс Вселенная Эквадор 2024» 28-летняя Мария Лорена Аргуэлло скончалась накануне собственной свадьбы. Как сообщают близкие покойной в социальных сетях, причина смерти пока не установлена. В деле разбирается полиция.

Её жених отметил, что пара завершила все приготовления к церемонии бракосочетания, которая должна была пройти в ближайшее время. Организаторы конкурса красоты официально подтвердили факт смерти девушки, выразив соболезнования её семье.

«Мы с уважением и солидарностью относимся к ее семье и близким в это скорбное время. Она навсегда останется в наших сердцах», — говорится в заявлении.

Мария Лорена Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года. Она получила образование хирурга в Университете Лас-Америкас, а в прошлом году впервые участвовала в конкурсе красоты, где представляла столицу Эквадора Кито и заняла 13-е место.