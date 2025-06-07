Милота в прямом эфире: Турецкий телеведущий завершил выпуск новостей вместе с котятами
Турецкий ведущий завершил выпуск новостей вместе с котятами
На турецком канале TYT Türk случилось настоящее нашествие котят — но строго по расписанию эфира. Ведущий вечерних новостей Эмре Буга завершил выпуск в компании пушистых комочков, которые свободно разгуливали по студии.
Турецкий ведущий Эмре Буга на телеканале TYT Türk завершил вечерний выпуск новостей вместе с маленькими котиками. Видео © Х / TYT Türk
Как рассказали в редакции, котята появились на свет прямо в здании телестудии и с первых дней были окружены вниманием и заботой. Сейчас малыши подросли и готовы к переезду в любящие семьи.
В России тоже немало пушистых «коллег». В петербургском трамвайно-троллейбусном парке «Горэлектротранса» живут свои охранники — кошка Муся и кот Василий. Оба спасены с улицы и уже несколько лет «участвуют» в утренних совещаниях с руководством.
Обложка © Х / TYT Türk