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7 июня, 09:32

Милота в прямом эфире: Турецкий телеведущий завершил выпуск новостей вместе с котятами

Турецкий ведущий завершил выпуск новостей вместе с котятами

На турецком канале TYT Türk случилось настоящее нашествие котят — но строго по расписанию эфира. Ведущий вечерних новостей Эмре Буга завершил выпуск в компании пушистых комочков, которые свободно разгуливали по студии.

Турецкий ведущий Эмре Буга на телеканале TYT Türk завершил вечерний выпуск новостей вместе с маленькими котиками. Видео © Х / TYT Türk

Как рассказали в редакции, котята появились на свет прямо в здании телестудии и с первых дней были окружены вниманием и заботой. Сейчас малыши подросли и готовы к переезду в любящие семьи.

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В России тоже немало пушистых «коллег». В петербургском трамвайно-троллейбусном парке «Горэлектротранса» живут свои охранники — кошка Муся и кот Василий. Оба спасены с улицы и уже несколько лет «участвуют» в утренних совещаниях с руководством.

Обложка © Х / TYT Türk

Милена Скрипальщикова
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