Уплывший из Стамбула в Россию кот-иммигрант Бурак обрёл семью

Кот Бурак, приплывший в Россию из Стамбула, обрёл дом. Его возьмёт к себе сотрудница таможни.

Коту пришлось пожить три месяца в таможенной зоне, пока на него оформляли документы. Зато теперь у него есть ветеринарный паспорт. Пушистому красавцу осталось пройти осмотр, после чего он будет готов к переезду.