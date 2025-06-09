Турецкий кот Бурак, уплывший из Стамбула в РФ, получит российскую прописку

Кот Бурак, совершивший невольное морское путешествие из Стамбула на российском судне и спасенный экипажем FESCO, останется в России. Как сообщили в транспортной компании, животное уже прошло все необходимые процедуры и готово к передаче новым хозяевам.

Во вторник в Новороссийском порту кота официально передадут зооволонтёрам, которые обеспечат ему медицинский осмотр и временную передержку. Учитывая огромное количество желающих приютить «международного путешественника», специалисты проведут тщательный отбор будущих владельцев.

«Он остаётся на территории России, прошёл все необходимые процедуры… И теперь его можно отдавать новым владельцам. Их ещё надо будет найти, потому что желающих очень много… Поэтому мы обратились к зооволонтёрам, чтобы они с учётом своего опыта осуществили отбор наиболее ответственных людей, у которых есть опыт содержания таких животных», — приводит сообщение компании РИА «Новости».