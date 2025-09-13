Кошатников предупредили об опасной привычке питомцев в отопительный сезон

Сон кошки на батарее в отопительный сезон может привести к перегреву внутренних органов, зуду и шелушению кожи, выпадению шерсти, а также обострению симптомов заболеваний, которые у животных часто начинают развиваться в пожилом возрасте, предупредил владельцев питомцев профессор кафедры ветеринарной медицины Андрей Руденко.

Он призвал ограничивать контакт животных с горячими поверхностями и предложил для этого накрывать радиаторы отопления несколькими слоями полотенец, одеял или другой плотной ткани. Кроме того, доктор ветеринарных наук рекомендовал создавать для кошек альтернативные тёплые места, например, обустраивать мягкие лежаки на подоконниках или использовать подогреваемые коврики.

«Можно купить для питомца гамак — он крепится к батарее и позволяет кошке отдыхать комфортно и безопасно. Еще продаются защитные экраны на батареи — они уменьшают воздействие излишнего тепла и защищают радиатор от загрязнений», — отметил собеседник «Ленты.ру».