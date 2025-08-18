Россиянка на полтора месяца бросила кошку в запертой квартире без еды и воды

В Некрасовке уже больше месяца кошка, оставленная хозяйкой, мучается в запертой квартире. Об этом сообщили обеспокоенные жители дома.

Крики кошки за закрытой стальной дверью в Некрасовке. Видео © Telegram / 360.ru

«Животное разрывается там уже месяц, особенно в жару. Мы не представляем, что с ним происходит», — рассказала 360.ru соседка Наталия.

По словам жильцов, хозяйка уехала в другой регион, утверждая, что кошку кормят навещающие люди. Однако соседи уверены, что питомец остался без воды и еды — дверь квартиры не открывалась, о чём свидетельствует нетронутая контрольная резинка.

Несмотря на многочисленные обращения в полицию, участковый не вскрыл помещение, сославшись на заверения хозяйки.