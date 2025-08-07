Добермана, которого не кормили месяц, выбросили из окна квартиры под Ростовом

В Шахтах выбросили из окна истощённого добермана, которого месяц не кормили. Об инциденте Don Mash рассказала зоозащитница Ольга Мосиюк, занимающаяся спасением животного.

В Шахтах выбросили из окна умирающего от голода добермана. Обложка © Telegram / Don Mash

Местные жители давно слышали жалобный вой из квартиры, а накануне обнаружили измученного пса под окнами и срочно доставили его в ветклинику. По словам активистки, обследование выявило у собаки анорексию, сильное обезвоживание, множественные гематомы, смещение сердца из-за падения и кровоизлияния в глаза.

Сейчас историей пса занялась московская группа помощи доберманам. Волонтёры намерены подать заявление в прокуратуру и организовать перевозку животного в столицу для реабилитации.