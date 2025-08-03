Живодёр сбросил кота с пятого этажа дома в Ангарске

В Иркутской области неизвестный человек сбросил с пятого этажа кота. Душераздирающее видео передаёт ГУМВД по региону.

В Иркутской области неизвестный человек сбросил кота с пятого этажа. Видео © Telegram /МВД38

Инцидент произошёл в Ангарске в 15-м микрорайоне. На кадрах видно, что один из жителей многоквартирного дома сбросил домашнее животное перед крыльцом подъезда. Кот после удара остался жив и попытался убежать, но из-за проблем с задними лапами едва мог передвигаться.

«В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели», — говорится в сообщении.

Как сообщил депутат Думы Ангарского городского округа Андрей Болгов, кота нашли и отвезли в ветеринарную клинику, где ему оказывается медицинская помощь. По словам экспертов, температура тела низкая — 37 градусов. При норме около +38,5. На снимках видимых переломов нет, но задние лапы обездвижены полностью. По предварительным данным, в момент удара возникло защемление.

В Иркутской области неизвестный человек сбросил кота с пятого этажа. Видео © Telegram /Андрей Болгов

Сейчас коту поставили обезболивающее, он находится под наблюдением ветеринаров. Позднее ему предстоит пройти осмотр у травматолога, который сможет дать окончательное заключение. По словам Болгова, жители квартиры на пятом этаже, откуда, предположительно, могли выбросить кота, не стали открывать дверь. Однако внутри громко работал телевизор. Депутат пообещал, что примет меры для привлечения живодёров к ответственности.