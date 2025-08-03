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3 августа, 08:52

В Петербурге спасли кота Маркиза, проторчавшего неделю в стене набережной

Кот Маркиз. Обложка © Telegram / Кошкиспас

Кот Маркиз. Обложка © Telegram / Кошкиспас

В Санкт-Петербурге завершилась необычная операция по спасению кота, который несколько дней провёл в облицовке набережной Фонтанки. Животное по кличке Маркиз попало в узкое отверстие и не могло выбраться самостоятельно. Об этом сообщает проект «Кошкиспас».

Маркиз застрял 28 июля и находился на глубине около четырёх метров. Спасатели смогли достать его без серьёзных травм — лишь с небольшой повреждённой лапкой. Сейчас кот прошёл ветеринарный осмотр и отправится на временную передержку.

Местные жители хорошо знали Маркиза — он жил во дворе дома на канале Грибоедова и был любимцем квартала, его часто угощали соседи. Теперь судьба Маркиза под вопросом: после реабилитации волонтёры определят, где ему будет комфортнее жить дальше.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге развернули целую операцию по спасению кота, забравшегося в облицовку набережной реки Фонтанки. За ним ныряли даже спасатели в гидрокостюмах, а затем к процессу подключился патрульный катер.

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Владимир Озеров
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