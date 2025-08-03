В Петербурге спасли кота Маркиза, проторчавшего неделю в стене набережной

В Санкт-Петербурге завершилась необычная операция по спасению кота, который несколько дней провёл в облицовке набережной Фонтанки. Животное по кличке Маркиз попало в узкое отверстие и не могло выбраться самостоятельно. Об этом сообщает проект «Кошкиспас».

Маркиз застрял 28 июля и находился на глубине около четырёх метров. Спасатели смогли достать его без серьёзных травм — лишь с небольшой повреждённой лапкой. Сейчас кот прошёл ветеринарный осмотр и отправится на временную передержку.