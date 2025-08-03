В Петербурге спасли кота Маркиза, проторчавшего неделю в стене набережной
Кот Маркиз. Обложка © Telegram / Кошкиспас
В Санкт-Петербурге завершилась необычная операция по спасению кота, который несколько дней провёл в облицовке набережной Фонтанки. Животное по кличке Маркиз попало в узкое отверстие и не могло выбраться самостоятельно. Об этом сообщает проект «Кошкиспас».
Маркиз застрял 28 июля и находился на глубине около четырёх метров. Спасатели смогли достать его без серьёзных травм — лишь с небольшой повреждённой лапкой. Сейчас кот прошёл ветеринарный осмотр и отправится на временную передержку.
Местные жители хорошо знали Маркиза — он жил во дворе дома на канале Грибоедова и был любимцем квартала, его часто угощали соседи. Теперь судьба Маркиза под вопросом: после реабилитации волонтёры определят, где ему будет комфортнее жить дальше.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге развернули целую операцию по спасению кота, забравшегося в облицовку набережной реки Фонтанки. За ним ныряли даже спасатели в гидрокостюмах, а затем к процессу подключился патрульный катер.