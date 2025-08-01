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1 августа, 10:27

Узник с лапками: Кота пытаются спасти из набережной Фонтанки по тоннелю с рыбой

Катер приехал спасать застрявшего в набережной Фонтанки кота по тоннелю с рыбой

Спасение кота в набережной Фонтанки. Обложка © VK / КОШКИСПАС. Спасение животных

Спасение кота в набережной Фонтанки. Обложка © VK / КОШКИСПАС. Спасение животных

Операция по спасению котика, застрявшего в облицовке набережной реки Фонтанки в Петербурге, продолжается. Власти выделили для этого патрульный катер, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

Участок набережной, куда забрался кот. Фото © VK / КОШКИСПАС. Спасение животных

Участок набережной, куда забрался кот. Фото © VK / КОШКИСПАС. Спасение животных

Подведомственное комитету по транспорту ГКУ «Агентство внешнего транспорта» направило патрульный катер, который смог подъехать вплотную без создания больших волн. По данным службы спасения животных «Кошкиспас», кот находится в четырёхметровой нише в набережной. Теперь с катера в отверстие набережной хотят просунуть некое устройство, которое сами «Кошкиспас» называют «самодельный аналог тоннеля Ла-Манш». Туда уже просунули рыбу, чтобы заманить узника с лапками.

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Напомним, что операция идёт уже пятый день. Сложность спасения чёрно-белого кота обусловлена тем, что он прячется в очень узком отверстии в граните — глубина щели между камнями составляет порядка четырёх метров. В ближайшие дни ожидается подъём уровня воды в Фонтанке, животное может утонуть.

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Юрий Лысенко
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